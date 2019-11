Mancata cittadinanza onoraria a Liliana Segre, Arcigay condanna Masci

Arcigay Chieti, insieme a Mazì-Pescara, condanna l’amministrazione sulla mancata concessione della cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Ecco cosa si legge in una nota firmata dal Presidente di Arcigay Chieti Adelio Iezzi e dalla Presidente di Mazì-Pescara, Chiara Di Marcantonio:

"Ogni giorno ci ritroviamo inconsapevolmente ad alzare l’asticella e la soglia di tollerabilità dell’accettazione di razzismo, odio, intolleranza, mistificazione della realtà pensando illusoriamente che più oltre non si potrà andare; invece ogni giorno c’è qualcuno o qualcuna che tenta di sdoganare l’impensabile mettendo in campo una sorta di “Par Condicio dell’orrore”, per il quale un orrore può essere giustificato o compreso perché ce n’è stato un altro che dovrebbe essere evidenziato, finendo così per diluire la reazione degli anticorpi della democrazia e indebolendo il pensiero e la struttura della società".