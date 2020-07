Poca acqua nei serbatoi, rubinetti di nuovo a secco a Città Sant'Angelo

Come l'estate scorsa anche quella 2020 sarà una stagione di passione per i cittadini di Città Sant'Angelo che continuano ad avere problemi con l'erogazione dell'acqua potabile.

Come già accaduto ieri, anche oggi, venerdì 10 luglio, verrà sospesa l'erogazione idrica a causa degli elevati consumi nei serbatoi Cipressi e Campagna.

A farlo sapere è l'Aca che comunica come i rubinetti resteranno a secco dalle ore 17 di oggi fino alle 7 di domani mattina, sabato 11 luglio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Queste le zone interessate sono