Città Sant'Angelo ancora senza acqua, nuova sospensione dell'erogazione

Si prospetta un'estate difficile per i cittadini di Città Sant'Angelo. Oggi, mercoledì 12 giugno, per il terzo giorno consecutivo mancherà l'acqua nel centro angolano.

Come fa sapere l'Aca, l'azienda comprensoriale acquedottistica, l'erogazione idrica sarà nuovamente sospesa.

A causa di elevati consumi idrici che comportano una ridotta disponibilità idrica nelle ore diurne, l'Aca comunica la chiusura del serbatoio di Colle di Sale e del serbatoio di Cipressi.

Per questa ragione i rubinetti resteranno a secco dalle ore 17 di oggi pomeriggio fino alle 7 di domani, giovedì 13 giugno, nelle seguenti zone:

Cipressi;

Piano di Sacco;

zone limitrofe;

Colle di Sale;

Case Fagnani;

S. Giacomo;

Via Cantine;

Colle Razzi;

Strada Ponticello;

Via Acquatina;

Zone limitrofe.

Gli orari, informano dall'Aca, potranno essere soggetti a minime variazioni.