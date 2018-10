Città Sant'Angelo: la Misericordia dona un defibrillatore al Liceo "Spaventa"

Grazie alla raccolta di 45 quintali di tappi di plastica, la Misericordia di Pescara è riuscita a donare un defibrillatore semiautomatico al Liceo Scientifico "Spaventa" di Città Sant'Angelo. Questa mattina c'è stata la consegna ufficiale nell'istituto da parte del Governatore uscente della Misericordia Fiorilli alla dirigente scolastica Danila De Angelis ed alla presenza di due classi di studenti.

Dopo 9 mesi di raccolta, l'associazione dei volontari del soccorso ha accolto la richiesta che l'insegnante Filomena Macrì (moglie del dott.Luciano Agostinone volontario della Misericordia e medico del reparto di Rianimazione dell'Ospedale di Pescara), aveva avanzato alla Misericordia considerando che sempre con la raccolta dei tappi erano già state acquistate dieci carrozzine.

Fiorilli ha spiegato:

"Il defibrillatore semiautomatico, peraltro, è di facile utilizzo, anche se riteniamo importante per i ragazzi anche frequentare i corsi di primo soccorso, che in Misericordia partiranno a gennaio prossimo ed è aperto a tutti i giovani dai 17 anni in poi. Subito dopo la consegna ufficiale del defibrillatore i volontari della Misericordia hanno guidato una lezione di rianimazione cardiopolmonare illustrando le modalità di utilizzo di un defibrillatore, fornendo ai ragazzi le prime nozioni teoriche e anche pratiche, chiedendo agli stessi studenti di cimentarsi, personalmente, nel massaggio cardiaco e nell’attivazione di un defibrillatore su un manichino"