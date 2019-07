Due centri del Pescarese restano senza acqua, ecco quali e quando

Rubinetti a secco in due paesi in provincia di Pescara da oggi pomeriggio, mercoledì 24 luglio, fino a domattina, giovedì 25 luglio.

A farlo sapere è l'Aca che comunica come l'erogazione idrica verrà sospesa a Città Sant'Angelo e a Lettomanoppello.

Nel centro angolano mancherà l'acqua dai rubinetti a causa degli elevati consumi idrici che comportano una ridotta disponibilità idrica nelle ore diurne. L'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 17 di oggi, mercoledì 24 luglio, alle ore 7 del giorno successivo. Queste le zone interessare:

Serbatoio Colle di Sale

Zona campagna;

Via Cantine;

Via S. Giacomo;

Colle Razzi;

Colle di sale;

Colle tondo;

Via Acquatina;

Zone limitrofe.

A Lettomanoppello invece l'acqua mancherà dalle ore 14 alle ore 17 di oggi a causa della rottura e relativa riparazione della condotta idrica principale in via Pietrara. Queste le zone coinvolte: