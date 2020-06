A Città Sant'Angelo arriva il centro estivo gratuito per i bambini angolani

Il Comune di Città Sant'Angelo ha organizzato il progetto “Condividiamo l’estate – centro estivo comunale” destinato a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, e che ha l'obiettivo di organizzare attività durante i mesi estivi dopo il lungo lockdown che ha interessato tutta Italia.

L'iniziativa, voluta dal vicesindaco Travaglini, permetterà alle famiglie di organizzare tempi e spazi permettendo ai bambini di divertirsi ed imparare in totale sicurezza.

L’iscrizione sarà totalmente gratuita ed è riservata ai minori da 6 a 14 anni e ai minori con disabilità da 6 a 17 anni. L'avvio è previsto per il 15 giugno fino al 31 agosto. A disposizione anche la possibilità di far pranzare i figli con costo a carico della famiglia, con orario esteso fino alle 17,00 scegliendo fra pasto portato da casa o asporto con attività convenzionate.

Le proposte educative sono strutturate in laboratori creativi ed espressivi, giochi, attività motoria, risveglio muscolare, uscite settimanali, percorsi psicomotori ed emotivi, cineforum, potenziamento materie scolastiche aiuto nello svolgimento dei compiti per le vacanze estive adatti in base alle diverse fasce d'età, esigenze individuali e di gruppo. Ad ogni bambino verranno forniti gli strumenti per adattarsi all'ambiente rispettando le norme sul Covid19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutte le attività proposte sono a titolo gratuito ad eccezione del pranzo, per chi lo scegliesse, e delle uscite il cui costo è a carico della famiglia. Le location scelte saranno tutte igienizzate, fra cui la scuola primaria "Verzella" e un altro locale a Marina di Città Sant'Angelo. A breve uscirà sul sito ufficiale del Comune il link con i relativi dettagli e le modalità di adesione.