A Città Sant'Angelo aperto il bando da 300 euro a famiglia grazie ai fondi raccolti per l'emergenza Covid19

Aperto il bando a Città Sant'Angelo destinato a famiglie e cittadini in difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus, che utilizzerà i fondi raccolti sul conto corrente di solidarietà aperto dall'amministrazione comunale all'inizio della pandemia e del lockdown. Il sindaco Perazzetti ha fatto sapere che la cifra raccolta fino ad ora è di 24 mila euro e che le donazioni potranno proseguire fino al prossimo 31 luglio.

Nella cifra sono presenti le indennità donate da giunta e presidente del consiglio comunale, pari al 25% dell'intera somma. Il 28 aprile il consiglio comunale ha approvato all'unanimità i criteri di assegnazione dei fondi raccolti dalle donazioni con una procedura snella e veloce per liquidare fino a 300 euro a famiglia nel minor tempo possibile. Sul sito ufficiale del Comune di Città Sant'Angelo è disponibile il bando e la domanda da compilare e far pervenire via mail entro 15 giorni.

