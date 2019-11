Città Sant'Angelo, il Comune entra nell'Anpr

Dall'8 novembre scorso anche il Comune di Città Sant'Angelo fa parte dell'Anpr - Anagrafe nazionale della popolazione residente. Lo ha fatto sapere il sindaco Perazzetti, annunciando l'adesione all'anagrafe che rappresenta un punto di riferimento innovativo per i servizi anagrafici da poter conslutare dove estrarre dati relativi alla popolazione ed effettuare statistiche, come i gestori di pubblici servizi.

Il progetto è stato realizato da una collaborazione fra Ministero dell'Interno, AgID, Istat, Anci in rappresentanza dei Comuni, centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici (Cisis) per le Regioni, Sogei come partner tecnologico e permetterà ad enti della pubblica amministrazione come l'Agenzia delle Entrate,l'Inps e l'Inail di poter fruire dei dati contenuti nel database.