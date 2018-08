Circonvallazione: lavori di pavimentazione, disagi in vista per gli automobilisti

L'Anas comunica che, a causa di lavori di pavimentazione stradale di diversi tratti della SS714 Tangenziale di Pescara (da Montesilvano a Francavilla al Mare), a partire da oggi e fino alle ore 24 del prossimo 8 settembre sarà istituito lo scambio di carreggiata in base alla progressione delle lavorazioni, alternativamente sulla carreggiata direzione sud e su quella direzione nord.

I tratti di volta in volta interessati saranno indicati mediante apposita segnaletica. Ci sono, dunque, disagi in vista per gli automobilisti.