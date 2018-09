Circonvallazione: code e disagi per i lavori, chiusa l'uscita di Pescara Colli

La settimana di lavoro e di rientro a scuola non è iniziata nel migliore dei modi per gli automobilisti che questa mattina si trovano a percorrere la Circonvallazione che da Francavilla porta a Montesilvano. Infatti, a causa dei lavori per il nuovo manto stradale, si sono formate lunghe code e disagi con ritardi netti rispetto ai normali tempi di percorrenza.

Non sono mancate potreste e lamentele da parte chi si è ritrovato imbottigliato. Al momento è chiusa l'uscita di Pescara Colli per chi proviene da sud e il traffico è deviato sulla corsia opposta dove si viaggia con il doppio senso di marcia.