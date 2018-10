Autostrade A24 e A25, il Codacons: "Va vietata la circolazione ai Tir"

La circolazione dei Tir va vietata su tutti i viadotti a rischio delle autostrade A24 e A25.

Questa la richiesta che fa l'associazione di consumatori Codacons al ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli, in attesa dell'esito dei controlli.

Secondo il Codacons, il transito ai mezzi pesanti va vietato su tutti i viadotti potenzialmente a rischio, e non solo sulla A24 e A25, dopo la decisione di limitare il transito dei Tir su tutti gli 87 viadotti delle due autostrade ispezionati dal Ministero delle Infrastrutture.

Questo quanto si legge in una nota dell'associazione dei consumatori firmata dal presidente Carlo Rienzi:

«Già all’indomani della tragedia di Genova il Codacons aveva chiesto interventi per vietare la circolazione dei mezzi pesanti sui ponti che mostrano situazioni di degrado e che rappresentano un potenziale pericolo per la sicurezza dei cittadini. Per questo non basta adottare provvedimenti solo sulla A24 e A25, ma i divieti al transito dei Tir vanno estesi a tutti i viadotti d’Italia più vecchi e a rischio, in attesa degli esiti dei controlli delle autorità competenti, allo scopo di garantire la sicurezza dei cittadini».