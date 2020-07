Dopo la bonifica di via Elettra ora il Cipas chiede al Comune di intervenire anche all'incrocio in viale Marconi

Dopo la bonifica e riqualificazione di via Elettra, ora occorre un intervento immediato anche in viale Marconi per risolvere, all'incrocio dell'area di servizio, il problema dei rifiuti abbandonati a qualsiasi ora e senza alcun rispetto delle regole. A parlare è Donato Fioriti, presidente dell'associazione consumatori “Contribuenti Abruzzo”.

Fioriti plaude l'amministrazione comunale per l'intervento eseguito in via Elettra dove oltre all'asfalto è nata anche un'isola ecologica, ma ora va eseguito un intervento simile anche all'incrocio con viale Pindaro:

Da altre zone di Pescara in cui forse si svolge la "differenziata", vengano dei soggetti ad abbandonare i propri rifiuti e tra questi, anche quelli ingombranti e che potrebbero essere prelevati da Attiva , dietro richiesta del cittadino. Attendiamo -conclude Fioriti - che, per il prospiciente incrocio con viale Marconi, angolo stazione di servizio, su cui insistono i cassonetti dell'immondizia, sia creata un'isola ambientale per i rifiuti con chiave, come per via Elettra

Secondo il presidente, la situazione è diventata insostenibile e potrebbero esserci anche problemi di igiene sanitaria se i rifiuti continueranno ad essere costantemente presenti.