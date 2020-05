“Pioggia di cioccolato nel reparto di Pediatria”, l’iniziativa promossa dal Kiwanis

“Pioggia di cioccolato nel reparto di Pediatria” è il nome dell’iniziativa promossa dal Kiwanis Club Chieti Pescara D’Annunzio in collaborazione con Delizie e Caffè di Francavilla al Mare. Cioccolatini e giochi sono stati donati ai reparti di ematologia pediatrica, pediatria medica e chirurgia pediatrica. Attraverso il motto "Serving the Children of the world", il Kiwanis opera in tutto il mondo dedicando tempo ed energie al servizio dei bambini, sapendo che anche un piccolo gesto può cambiare una vita o per lo meno una giornata.

Tutto ciò ancor più vero in questo momento così difficile per i più grandi ma soprattutto per i più piccini; e allora regalare un sorriso e un po’ di dolcezza oggi si carica di un significato ancor più grande e doveroso. Nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, i soci del Kiwanis Club Chieti Pescara D'Annunzio hanno consegnato cioccolata e giochi agli uomini e donne del personale medico che, da angeli del sorriso e della dolcezza, provvederanno a distribuirli ai piccoli pazienti ospedalizzati nelle pediatrie di Pescara.

Un momento senz’altro emozionante e ricco di positività resosi possibile grazie alla sinergia che anima lo spirito del Kiwanis. Un particolare ringraziamento a Lina Quintiliani, proprietaria di Delizie e Caffè, assieme al fondamentale aiuto della dottoressa Silvia Di Michele, pediatra e coordinatrice regionale rete Malattie rare, e all’impegno dello stilista Simone Racioppo. Nessun virus potrà mai fermare la solidarietà.

