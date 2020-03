Cinema aperti in Abruzzo nonostante il decreto per il Coronavirus

Restano aperte gran parte delle sale cinematografiche in Abruzzo. Il decreto del Governo emanato ieri 4 marzo per l'emergenza Coronavirus, infatti, non indica ed impone una chiusura al pubblico specifica per i cinema ma fornisce prescrizioni riguardanti la distanza minima di un metro da garantire agli utenti in pubblici esercizi e luoghi pubblici.

Per questo, come fa sapere il gruppo Arca Multiplex che gestisce le sale di Spoltore e Silvi, verranno applicate le restrizioni riguardanti la distanza minima di sicurezza con un conseguente adeguamento che permetterà comunque la fruizione degli spettacoli e per questo le sale resteranno aperte.

Il decreto governativo di ieri ha creato grande confusione per quanto concerne il comparto delle sale cinematografiche al punto da indurre la gente a pensare che i cinema sarebbero rimasti chiusi a partire da oggi. In realtà il decreto parla di restrizioni per i cinema, ovvero di lasciare un metro di distanza tra uno spettatore ed un altro per garantire una maggiore tranquillità sotto il profilo sanitario agli utenti.

Anche il presidente della sezione Abruzzo - Molise di Anec Zitella ha confermato che la maggior parte delle sale cinematografiche abruzzesi rimarranno aperte.