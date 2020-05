Riaprono i cimiteri a Città Sant'Angelo: omaggio del sindaco ai morti per Coronavirus - FOTO

Un saluto ed un omaggio ai cittadini deceduti a causa del Coronavirus. Il sindaco di Città Sant'Angelo Perazzetti questa mattina ha deposto dei fiori davanti al cimitero monumentale della città, per ricordare gli angolani e tutti i defunti per la pandemia in corso. Presenti anche il presidente del consiglio comunale Antonio Plevano e il comandante della polizia municipale Luca Marzuoli.

Nell'occasione sono stati anche riaperti i cimiteri al pubblico, con il monumentale aperto dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 con massimo 60 ingressi. Quello di Villa Cipressi invece sarà aperto martedì/giovedì/domenica dalle 9:00 alle 13:00 con massimo 15 ingressi.

Il sindaco ha commentato: