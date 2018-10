Cimiteri, a Pescara cambia la viabilità in vista dell'1 e 2 novembre [MAPPE]

A partire da ieri, sabato 27 ottobre, è cambiata la viabilità nei pressi dei due cimiteri cittadini di Pescara, quelli di San Silvestro e di Colle Madonna.

A motivare le modifiche viarie la classica ricorrenza della commemorazione dei defunti e la giornata di Ognissanti.

Da ieri è stata attivata la nuova viabilità tramite l’apposizione della segnaletica mobile da parte della polizia municipale.

Queste, nel dettaglio, le modifiche per agevolare l'accesso alle strutture cimiteriali:

Colle Madonna, sarà istituito il senso unico in via Colle di Mezzo, nel tratto compreso tra via Ciattoni e via Pandolfi, direzione di marcia est-ovest, a salire. Sarà istituito inoltre il senso unico di marcia in via Tiberi a scendere.

San Silvestro: verrà invece istituito il divieto di fermata sui due lati di via Luciani, per consentire la percorrenza su entrambi i sensi di marcia, mentre nel tratto di via Vallelunga la direzione di marcia sarà mare-monti nel tratto compreso tra l’ingresso del nuovo cimitero e Colle Renazzo.

Nella struttura dei Colli, fanno sapere dal Comune, partiranno invece dopo la commemorazione dei defunti i lavori tesi alla messa in sicurezza del dissesto di alcune zone del cimitero: «L’impresa è pronta a iniziare il lavoro. Si renderà quindi agibile anche quest’ala».

