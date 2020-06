La proposta: chiudere al traffico parte di via Regina Elena nel weekend

Si fa largo una proposta, avanzata dagli operatori della ristorazione e dalle associazioni di categoria: chiudere al traffico parte di via Regina Elena nel weekend. Per la precisione, dovrebbe essere il primo tratto della strada a diventare pedonale ogni fine settimana. Lo ha annunciato il presidente della commissione commercio Rapposelli dopo la seduta cui hanno partecipato anche Massimiliano Pisani (Confartigianato) e Carmine Salce (Cna).

L'obiettivo sarebbe quello di “consentire ai ristoratori presenti di posizionare i propri tavolini in strada per la ristorazione all’aperto e riportare luce in una via elegante, centrale, che oggi rischia la desertificazione”.

"Una proposta - dice Rapposelli - che abbiamo condiviso: io propongo di lanciare il brand 'Pescara - Città Mercato', aprendo tutto il territorio, a partire dal centro, a tutti gli operatori commerciali, permettendo non solo a bar e ristoranti, ma anche ai punti vendita di abbigliamento, di aprire le proprie porte, trasformare le nostre vie in un vero centro commerciale naturale a cielo aperto".

Ora si provvederà a raccogliere tali istanze e presentarle agli assessori alla mobilità, Luigi Albore Mascia, e al commercio, Alfredo Cremonese, affinchè vengano tradotte in atti formali.