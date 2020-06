Chiudono per 3 mesi le rampe in uscita di uno svincolo dell'A25, ecco quale

Chiudono per 3 mesi le rampe in uscita di uno svincolo dell'A25. Un comunicato informa che, a partire dal 15 giugno e fino al 15 settembre, sarà interdetta la circolazione a Bussi/Popoli per poter completare i lavori di adeguamento sismico del viadotto che collega la statale 5 Tiburtina-Valeria all’autostrada dei Parchi.

La chiusura varrà tanto per il traffico proveniente da PE/A14 quanto per quello proveniente da Torano/RM/AQ e diretto sulla viabilità ordinaria. Resta inalterato il regime di circolazione in entrata in autostrada.

Di conseguenza, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre, i veicoli provenienti da PE/A14, e diretti sulla viabilità ordinaria, potranno utilizzare lo svincolo di Torre de’ Passeri, mentre i veicoli provenienti da Torano/RM/AQ, e diretti verso la viabilità ordinaria, potranno utilizzare lo svincolo di Pratola Peligna/Sulmona per proseguire, in entrambi i casi, sulla statale 5 Tiburtina/Valeria.