Caos traffico a Silvi, a rischio chiusura anche i ponti sulla statale 16?

Verificare la stabilità ed eventuali criticità dei ponti lungo la statale 16 adriatica, dove da settimane ormai transitano migliaia di tir e mezzi pesanti per la chiusura del viadotto Cerrano lungo l'autostrada A14. La richiesta è stata formalizzata dal consigliere comunale di Silvi Vito Partipilo, capogruppo di 'Democratici per Silvi' al sindaco Scordella.

In particolare, si parla dei ponti Cerrano, Concio e Piomba sollecitati in modo straordinario dal carico dovuto al passaggio costante dei mezzi pesanti, con l'aggravante della sosta prolungata e forzata sulle strutture a causa delle code che si formano soprattutto durante le ore di punta.

L'obiettivo è conoscere lo stato della stabilità mettendo in atto tutte le verifiche del caso e valutare anche la possibile chiusura in mancanza di documenti ufficiali. Ieri il sindaco di Silvi aveva ribadito che la situazione è critica con danni strutturali e d'immagine causati dal traffico, con la mancanza di prenotazioni turistiche per il periodo di Pasqua mentre l'autorità giudiziaria di Avellino ha negato nuovamente l'autorizzazione al transito ai mezzi pesanti sul viadotto chiuso lungo l'autostrada nel territorio di Silvi.