Chiude ancora l'autostrada A14, ecco dove e quando

Dopo la chiusura tra il 26 febbraio e il 1° marzo, viene nuovamente interdetta al traffico la A14.

La società Autostrade per l'Italia, infatti, fa sapere che, al fine di consentire alcuni lavori di pavimentazione previsti in orario notturno, verrà prossimamente chiuso il tratto compreso tra Ortona e Pescara sud, in direzione nord (Ancona/Bologna).

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Ortona, si potrà percorrere la SS16 adriatica, con rientro sulla A14 al casello di Pescara Sud-Francavilla, per proseguire in direzione di Ancona/Bologna. Sarà contestualmente chiusa l'area di servizio 'Alento est', situata all'interno del suddetto tratto.

La ridotta circolazione dei veicoli è prevista per tre notti consecutive con orario 22-6, per la precisione dalle ore 22 di martedì 5 marzo alle ore 6 di venerdì 8 marzo.