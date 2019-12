Problemi al sistema informatico, chiusi tutti i centri per l'impiego della Regione

Tutte le sedi dei centro per l'impiego della Regione Abruzzo resteranno chiusi domani 20 dicembre. La decisione arriva a seguito dei problemi tecnici riscontrati con i sistemi informatici collegati ad Anpal. Per evitare ulteriori disagi all'utenza, considerando che negli ultimi giorni c'erano già stati dei problemi, si è deciso di chiudere le sedi in virtù del blocco dei servizi erogati come la richiesta per il reddito di cittadinanza, l'emissione del certificato di dichiarazione di immediata disponibilità (Did) fino all'erogazione delle politiche di Garanzia Giovani.

I centri per l'impiego torneranno in servizio lunedì 23 dicembre mentre tutti gli appuntamenti per domani 20 dicembre sono rinviati. Il problema non riguarda solo la Regione Abruzzo ma anche altre regioni dove è stato deciso lo stesso provvedimento.