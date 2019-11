Nuova chiusura per un tratto dell'autostrada A14: ecco quale e quando

Nuova chiusura questa notte 28 novembre per il tratto autostradale compreso fra i caselli di Pescara nord e Pineto. Lo ha comunicato Autostrade per l'Italia specificando che si tratta di un blocco programmato per lavori. La carreggiata interessata è quella in direzione nord verso l'autostrada Milano - Napoli.

La chiusura scatterà dalle 22 del 28 novembre alle 6 del 29 novembre. Inaccessibile anche l'area di servizio "Torre Cerrano est". Per chi è diretto verso Ancona, l'entrata consigliata è quella di Pineto. Dopo l'uscita obbligatoria al casello di Pescara nord, si consiglia il transito lungo la Ss 16 fino al casello di Atri Pineto in direzione nord.