Chiuso un tratto abruzzese e pescarese dell'autostrada A14: date e orari

Nuova chiusura per un tratto abruzzese e pescarese dell'autostrada A14. Autostrade per l'Italia, infatti, ha fatto sapere che dalle 22 del giorno 16 dicembre fino alle 6 del mattino del 17 dicembre il tratto fra i caselli di Pescara nord - Città Sant'Angelo e Pineto sarà chiuso al traffico in direzione autostrada Milano - Napoli.

Pertanto, l'entrata consigliata in autostrada verso Ancona è al casello di Atri - Pineto. Nelle ultime settimane sono scattate diverse chiusure per lavori nel tratto autostradale a cavallo fra le province di Pescara e Teramo.