A25, chiude la rampa d'ingresso di uno svincolo: ecco quale e quando

A25, chiude la rampa d'ingresso di uno svincolo. La concessionaria Strada dei Parchi ha infatti comunicato che, per effettuare urgenti lavori di manutenzione, verrà interdetta al traffico la rampa di accesso in autostrada di Villanova, limitatamente alla circolazione diretta verso l’A14. Lo stop durerà due giorni: dalle ore 10 di lunedì 18 maggio alle ore 21 di martedì 19 maggio.

Di conseguenza, nei giorni e negli orari succitati, per i mezzi provenienti dalla viabilità ordinaria dello svincolo di Villanova e diretti in A25, in direzione A14, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Chieti/Pescara.