Chiude la bottega storica del barbiere Enzo Di Cerchio [FOTO]

Chiude la bottega storica del barbiere Enzo Di Cerchio. Lo storico esercente, 84 anni, non riaprirà il 18 maggio perché non se l'è sentita di apportare al suo locale le modifiche ministeriali richieste. Quando aveva 11 anni, nel 1947, ha iniziato a lavorare come garzone nella barberia dello zio, in viale D’Annunzio. Nel 1956 aveva aperto una bottega tutta sua in viale Vittoria Colonna.

Tutte le mattine Enzo apriva alle 7.30 la sua bottega e accoglieva la clientela. Ora questo rito si interromperà. Concetta Di Virgilio, segretaria regionale Cif Abruzzo, commenta così:

