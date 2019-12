Chirurgia del cancro gastrico, Pescara all’avanguardia per interventi robotizzati

Chirurgia del cancro gastrico, Pescara è all’avanguardia per gli interventi robotizzati. Ecco cosa dichiara il dottor Massimo Basti, Direttore della Uoc di Chirurgia Generale e d’Urgenza dell’Ospedale di Pescara, nonché Consigliere Nazionale Acoi:

“Pioneristico è l’utilizzo della chirurgia robotizzata per la resezione del cancro gastrico. Accanto alla chirurgia mininvasiva laparoscopica in 3 d 4 k stiamo avviando, con ottime numeriche ed esiti qualitativi, interventi con il Sistema Robotico Da Vinci XI e le colonne con bracci robotizzata a comando vocale. Si tratta della nuova frontiera per lo sviluppo tecnologico ed il meglio della tecnologia chirurgica addominale. La standardizzazione della tecnica e la pubblicazione di evidenze che ne confermano la sicurezza e la correttezza oncologica, ne fanno prevedere una diffusione ancora più estesa nel prossimo futuro. I vantaggi attesi dall’implementazione di tali approcci sono i classici descritti per le altre patologie addominali, con particolare riferimento alla riduzione delle complicanze mediche ed una più rapida ripresa del paziente, aspetti molto importanti se si considera la crescente età media dei pazienti, spesso portatori di numerose comorbilità”.

Giornata di formazione ed aggiornamento scientifico nonché di dibattito istituzionale quella prevista per venerdì 13 dicembre a Le Terrazze Roof Garden in occasione del XII Workshop dell’Acoi Abruzzo con la presidenza del dottor Massimo Basti e l'organizzazione della Athena congressi. È prevista la partecipazione dei migliori chirurghi provenienti da diverse regioni, che con il proprio apporto e la propria esperienza arricchiranno il contenuto scientifico dell’evento.

Il reparto di Chirurgia Generale e d'Urgenza dell’Ospedale Santo Spirito di Pescara si posiziona fra i migliori d'Italia divenendo un polo d'eccellenza a livello regionale e nazionale grazie alla spiccata tendenza all’approccio alla tecnologia. Sono attualmente oltre 200 i cancri nel colon operati presso l’ospedale di Pescara, si tratta di numeriche rilevanti a livello nazionale dove il minimo per il centro accreditato è di 50.

I cancri gastrici sono stati 50, mentre se ne calcolano 10 l’anno in altre strutture nazionali. Il numero di procedure chirurgiche mininvasive per la cura delle patologie gastriche (neoplastiche e non) sta aumentando in maniera esponenziale facendo seguito a ciò che è avvenuto per le patologie colo-rettali. Scopo di questa giornata di approfondimento monotematico è quello di fare il punto sullo stato attuale dell’arte, partendo dalle indicazioni all’approccio laparoscopico e a quello robotico, focalizzando l’attenzione su pregi, difetti e potenzialità delle due differenti tecniche chirurgiche.

Nodo tematico della tavola rotonda istituzionale prevista nel pomeriggio di venerdì 13 dicembre è la formazione dei giovani chirurghi, ricambio generazionale le nuove tecnologie. Al dibattito prenderanno parte anche Nicoletta Verì, Assessore alla Sanità Regione Abruzzo, Pierluigi Marini, Presidente Nazionale Acoi, Antonio Brescia, Direttore Scuola di Specializzazione Chirurgia Generale, Università Sapienza di Roma e Patrizia Di Iorio, Preside Scuola di Medicina e Scienze della Salute dell’Università d’Annunzio di Chieti.