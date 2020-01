Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan? Ed Enrico Remigio vince 1 milione

Enrico Remigio ha risposto correttamente all'unica domanda che gli mancava per poter diventare milionario, imponendosi così nella puntata del quiz di Canale 5 "Chi vuol essere milionario?", condotta da Gerry Scotti, che è andata in onda questa sera. Tutto l'Abruzzo faceva il tifo per questo giovane di Scafa, che ce l'ha fatta!

Remigio aveva quattro possibilità di risposta alla domanda "Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l'ultimo uomo che mise piede sulla luna?" e si è buttato, indovinando. Cernan, infatti, lasciò scritte le iniziali della figlia.

L'ex sindaco di Abbateggio, Antonio Di Marco ha scritto su Facebook: