Alla Tua troppi certificati medici, Giuliante: "Così non va, danni ai lavoratori"

Il presidente della Tua, Gianfranco Giuliante, lancia l'allarme dopo che nell'azienda di trasporto pubblico regionale stanno arrivando "una marea di certificati medici":

"Una quantità esorbitante - dice - che, oltre a creare problemi nonostante la fortissima riduzione dei turni, riverbera in danno dei tanti lavoratori che rischiano, per aver rinunciato a 'furbizie', di rimanere in cassa integrazione per un tempo maggiore a quanto stabilito dal programma di turnazione che voleva essere equamente suddiviso".