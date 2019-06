Cepagatti, il consigliere regionale Testa incontra l'assessore D'Innocente per il distretto sanitario

Ponteziare e sfruttare appieno le risorse del distretto sanitario di Cepagatti, punto di riferimento anche per i comuni limitrofi come Pianella, Catignano e Rosciano. Il consigliere regionale di Fratelli D'Italia Testa ha incontrato l'assessore comunale Liliana D'Innocente per discutere delle problematiche riguardanti il distretto, dove il personale amministrativo e sanitario è insufficiente annunciando un incontro con l'assessore regionale Verì:

E’ stata segnalata anche l’esistenza di un ecografo acquistato circa un anno e mezzo fa ma finora mai utilizzato. Va da sé che tale strumentazione deve vedere al più presto il suo utilizzo. Incontreremo a breve l’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verìper verificare insieme le più opportune modalità di riorganizzazione di uno dei distretti importanti della nostra regione. Cepagatti ma non solo la Sanità è una priorità assoluta, per cui l’impegno è quello di occuparci di tutte le realtà carenti affinché l’intera popolazione abruzzese abbia i migliori servizi di assistenza sanitaria