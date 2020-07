Cepagatti resta senza acqua per la rottura della condotta principale, le strade interessate

Cepagatti resterà senza acqua lunedì prossimo, 13 luglio, a causa della rottura della condotta principale in via Dante Alighieri.

A comunicarlo è l'Aca che fa sapere come la sospensione dell'erogazione idrica sia prevista dalle ore 7:30 alle 14:30 salvo imprevisti.

I rubinetti resteranno a secco per consentire l'intervento di riparazione.

L'assenza di acqua potabile riguarderà il tratto di via Dante Alighieri a partire dall’incrocio di via Piave fino alla traversa con via Marinaro, nonché sul tratto alto di via Aurora e sino all’incrocio di via Marinaro.