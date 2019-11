Centro lo sPaz, il presidente Damiani passa al contrattacco: "Nessuno ci ha mai chiesto di lasciare l'immobile"

Passa al contrattacco con importanti precisazioni il centro d'aggregazione giovanile "lo sPaz" in merito al caso dello sfratto dai locali dell'ex scuola di Villa Fabio dove invece, come previsto dal Dup dell'amministrazione Masci, dovrebbe essere trasferito il liceo Mibe.

Il presidente Carlo Damiani, infatti, ha voluto replicare alle dichiarazioni fatte ieri dai consiglieri comunali di Forza Italia che, analizzando le carte, hanno sostenuto che in realtà lo sfratto sia colpa dell'amministrazione Alessandrini, e che gli uffici comunali avevano inviato una nota per chiedere allo sPaz di lasciare l'immobile diversi mesi fa.

Secondo Damiani, non è stata ricevuta alcuna comunicazione in merito dal servizio Patrimonio del Comune:

Com’è noto, pertanto, le attività aggregative e culturali del centro di aggregazione giovanile lo sPaz sono continuate in regime di prorogatio. Già dagli inizi della campagna “Dateci Spazio” per l’apertura di centri di aggregazione giovanile sul nostro territorio, la nostra unica richiesta è stata che il Comune di Pescara aprisse bandi per l’assegnazione di spazi alle associazioni giovanili operative in città. Chiediamo che si dia esito finale all’ultimo bando pubblicato, a cui abbiamo legalmente partecipato, e che incomprensibilmente è tuttora bloccato, in violazione del “Regolamento per la gestione dei beni immobili del Comune di Pescara”, varato a suo tempo dall’amministrazione Mascia.