Violenza sulle donne, a Pescara 963 richieste di aiuto al Centro Ananke

Domenica 25 novembre sarà la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e anche a Pescara sono previste diverse iniziative per non dimenticare i tanti episodi negativi che si sono verificati nel tempo e per ribadire un secco no alla violenza contro le donne.

Diverse le iniziative organizzate dal Centro Ananke che ha anche diffuso i dati relativi al periodo da novembre 2017 allo scorso mese.

In 12 mesi sono state in totale 963 le richieste di aiuto con 183 donne seguite delle quali 138 prese in carico.

Le donne arrivano al centro antiviolenza su indicazione di amici e parenti (nel 30,4 per cento dei casi); il 25 per cento circa arriva su invio da parte di servizi sociali, forze dell’ordine o servizi sanitari. Registrato anche un aumento di donne giovani, su invio da parte di scuole, accolte allo sportello dedicato alle adolescenti. Punto di riferimento anche il 1522, numero nazionale antiviolenza e stalking attivo 24 ore su 24.

Delle 138 donne prese in carico, 112 sono italiane, non solo della provincia di Pescara, ma anche provenienti da altre regioni, e 26 di nazionalità straniera. I dati mostrano come «la violenza rimane un fenomeno trasversale rispetto a classe sociale, età, livello culturale». Del totale, 39 donne hanno età compresa tra i 40 e i 49 anni, 33 tra i 30 e i 39, 29 tra i 50 e i 59, 19 tra i 18 e i 29 anni, 10 oltre i 60 e 3 tra i 14 e i 17 anni.

Questo il programma della giornata di domenica prossima in piazza Sacro Cuore: