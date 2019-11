Centrale biogas a Loreto Aprutino, nasce il comitato di protesta "Difendiamo Loreto"

Si è costituito lo scorso 13 novembre, con un'assemblea pubblica, il comitato "Difendiamo Loreto" per protestare contro la possibilità di realizzare un impianto di biogas nella cittadina del Pescarese. Circa 40 aziende del territorio e diversi cittadini hanno aderito al comitato che sta preparando una petizione popolare per dire no al progetto sposato dall'amministrazione comunale con il sindaco Starinieri che ha convocato per lunedì 18 novembre un'assemblea per illustrare i dettagli ed i presunti vantaggi con la realizzazione dell'impianto da parte della Make Energy agricola srl.

Secondo il comitato, si tratterebbe di un'opera che potrebbe danneggiare sensibilmente il territorio sia dal punto di vista ambientale che dell'immagine di Loreto per la sua attrattività turistica. In merito alle dichiarazioni del sindaco Starinieri, che aveva parlato di un impianto che gestirà soprattutto scarti di potature, il comitato replica che dal progetto si intuisce che la centrale invece tratterà soprattutto Forsu e la localizzazione scelta, una zona agricola di pregio vicino al fiume Tavo, con gravissimi rischi per l'ambiente e per i cittadini in caso di sversamenti di liquami, come avvenuto per l'impianto di Collarmele nell'Aquilano.

Inoltre, per la questione dell'abbattimento di emissioni di anidride carbonica, il sindaco non avrebbe considerato l'inquinamento derivante dai camion che ogni anno trasporteranno oltre 62 mila tonnellate di rifiuti nella centrale. Il comitato, infine, ha chiesto al sindaco di tenere l'assemblea di lunedì 18 novembre nel supercinema della cittadina e non nella sala consiliare del Comune, al fine di ospitare il massimo numero possibile di persone interessate a partecipare al dibattito.