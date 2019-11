Una centrale di biogas a Loreto Aprutino? Assemblea pubblica il 18 novembre

Un impianto di ultima generazione per la produzione di biometano potrebbe presto essere realizzato a Loreto Aprutino. Il progetto fa discutere nella cittadina del Pescarese ed ha sollevato dubbi, perplessità e proteste e prevede, da parte della Make Energy Srl, la lavorazione della parte organica dei rifiuti, residui e scarti della filiera agroalimentare e scarti di potature e verde. L'obiettivo è quello di produrre oltre 4 milioni di metri cubi di metano da immettere nella rete di distribuzione.

L'amministrazione comunale ed il sindaco Starinieri difendono il progetto e per questo ha convocato un'assemblea pubblica per lunedì 18 novembre nella sala consiliare del Comune, alla quale è invitata tutta la cittadinanza. Gli amministratori infatti intendono chiarire gli aspetti riguardanti il progetto che, come specificato dal primo cittadino, è ancora in una fase embrionale e rassicurare soprattutto sulla questione dell'impatto che l'impianto potrebbe avere sulla comunità di Loreto e che secondo l'amministrazione potrebbe rendere ancora più "verde" la cittadina.

L'opposizione comunale annuncia battaglia e boccia il progetto che non convince una parte della cittadinanza ed i produttori agricoli.