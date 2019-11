Impianto Biogas a Loreto Aprutino, Coldiretti Pescara: "Necessaria la condivisione di aziende e cittadini"

«Ogni opera che va a incidere sul territorio deve essere compatibile con l’ambiente circostante e condivisa dai cittadini e dagli imprenditori».

È questa la chiara posizione di Coldiretti Pescara riguardo alla possibile realizzazione di un impianto per la produzione di biometano a Loreto Aprutino.

Al momento, come sottolinea Coldiretti, non si hanno informazioni certe riguardo la portata e le dimensioni dell’impianto, ma che sta suscitando l’allarme di cittadini e di numerose aziende agricole attive e prestigiose con sede nella zona vestina.

Secondo Coldiretti, è pertanto necessario procedere ad una attenta disamina del caso senza affrettare i tempi e tenendo in considerazione i diversi molteplici aspetti tra cui la necessaria «condivisione e compatibilità ambientale» affinché le importanti opportunità di sviluppo collegate a questo tipo di attività non si trasformino nei fatti in un elemento penalizzante per lo stesso territorio e per la popolazione che lì vive e lavora.