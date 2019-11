Centrale biogas a Loreto Aprutino, i cittadini dicono no: dietrofront anche del sindaco

No alla centrale di biogas a Loreto Aprutino. Grande affluenza ieri 18 novembre al supercinema teatro di Loreto Aprutino per l'assemblea pubblica voluta dal comitato "Difendiamo Loreto" ed alla quale ha partecipato anche l'amministrazione comunale riguardante la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti e scarti di origine vegetale per la produzione di gas.

Oltre 400 persone hanno ascoltato gli interventi dei presenti ed hanno espresso pareri fortemente critici per la possibilità che la Make Energy (che era presente con un rappresentante dell'azienda) possa costruire l'impianto in località Castelluccio vicino alle sponde del fiume Tavo. Imprenditori non solo agricoli ma anche di altri settori produttivi, esperti del settore energetico e semplici cittadini hanno chiesto al sindaco Starinieri di manifestare, da parte dell'amministrazione comunale, parere negativo sull'opera.

Presente, fra gli altri, anche il presidente della provincia di Pescara Zaffiri, già sindaco di Collecorvino, che ha evidenziato come l'impianto non è adatto ad un territorio come quello loretese e dei comuni vicini, a vocazione agricola ed agroalimentare d'eccellenza. Ricordiamo che la centrale prevede di trattare la lavorazione della parte organica dei rifiuti, residui e scarti della filiera agroalimentare e scarti di potature e verde per circa 62 mila tonnellate oltre a rifiuti Forsu. L'obiettivo è quello di produrre oltre 4 milioni di metri cubi di metano da immettere nella rete di distribuzione.

Alla fine dell'assemblea, il sindaco Starinieri ha fatto sapere che l'amministrazione comunale esprimerà parere contrario al progetto anche se la decisione finale spetterà alla Regione. Contrari anche diversi produttori vinicoli della zona come Francesco Valentini e Chiara Ciavolich.