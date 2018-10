Censimento 2018 partito anche a Pescara: tutte le informazioni per le famiglie

E' iniziato il 1 ottobre scorso il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni da parte dell'Istat, che diventa a cadenza annuale coinvolgendo però solo famiglie a campione sul territorio. A Pescara parteciperanno 4.000 famiglie, che hanno già ricevuto o stanno ricevendo le relative lettere o le visite dei 35 rilevatori muniti di tesserino di riconoscimento. L'assessore comunale Di Carlo ricorda che è un obbligo partecipare al Censimento ed in caso di rifiuto o indisponibilità ci saranno delle sanzioni, come ha anche avvisato l'Istat attraverso le lettere.

"Dall’8 ottobre al 20 dicembre 2018 alcune di queste potranno compilare online il questionario utilizzando le credenziali per l’accesso riportate nella lettera informativa ricevuta, a firma del Presidente dell’Istat. In alternativa alla compilazione online autonoma, le famiglie potranno recarsi al Centro Comunale di Rilevazione (CCR) del Comune di Pescara, attivo all'Ufficio statistica, in Piazza Italia n. 13, al 2° piano, stanza n. 39 il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17:30. Altrimenti potranno attendere l'arrivo del rilevatore secondo le modalità sopra indicate.

Le famiglie che non hanno ricevuto la predetta lettera dall'Istat, devono attendere l'arrivo del rilevatore o possono recarsi presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) per partecipare alle operazioni del Censimento "