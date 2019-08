Record di presenze alla cena del "giovedì unico" di Pescara vecchia

Il "giovedì unico" di via delle Caserme è il dinner show a cadenza quindicinale che nell'ultimo appuntamento ha richiamato circa 800 presenze nella lunga tavolata allestita in strada, alle quali si sono aggiunte nel dopo cena altre centinaia di persone che si sono aggregate alla comitiva per ballare fino a notte fonda. All'evento, ideato quattro anni fa dal vulcanico Leo Sfamurri, titolare di "Chiodo Fisso", hanno partecipato altre sei attività (Tiella, Bottega del 40, Vecchia Pescara, Julius, Il Diavolo e L'Acqua Santa e Alkimia), proponendo ognuna un menù fisso a 25 euro e giro pizza a 20 euro.

Il tema proposto stavolta è stato all'insegna del "white". Tutti vestiti in bianco a creare un'atmosfera suggestiva e scenografica di grande effetto. Immancabili i personaggi della movida pescarese, oltre a diversi politici locali e noti imprenditori della città. Tante anche le presenze provenienti da Lanciano, Vasto, Ortona e Chieti. L'intrattenimento musicale è stato affidato come sempre allo staff del dj Claudio Corna. Le ultime due date rimanenti sono quelle dell' 1 e 29 agosto. Il venerdì, invece, è dedicato alle famiglie e ai bambini con un luna park all'aperto.