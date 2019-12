Cena di Natale alla presenza del sindaco Masci per la croce rossa di Pescara - FOTO

Si è tenuta al ristorante Franco la cena di Natale della croce rossa di Pescara, offerta ai soci. Presente il presidente Fabio Nieddu che ha ringraziato il volontari per i quattro anni passati assieme, cogliendo l'occasione per salutarli in vista della scadenza del mandato e delle nuove elezioni del febbraio 2020.

Premiati anche i volontari dell'ultimo corso base. Presenti anche il presidente regionale Perfetti ed il sindaco Masci che ha evidenziato la grande importanza della croce rossa per la città di Pescara.