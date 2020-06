Il cavalletto tra strada del Palazzo e via dell'Emigrante sta per essere rimosso

Il cavalletto posizionato all'incrocio tra strada del Palazzo e via dell'Emigrante sta per essere rimosso. Lo fa sapere il consigliere comunale Massimiliano Pignoli, garantendo che "in settimana sistemeremo la questione". Giunge dunque al termine una vicenda che si protraeva da diversi mesi, 9 per l'esattezza, come segnalato da un nostro lettore che ci aveva inviato, al riguardo, anche due fotografie.

Il cavalletto in questione è pericoloso perchè costringe chi scende su via dell'Emigrante a invadere l'altra corsia: di conseguenza, se in quel momento qualcuno arriva da nord per imboccare strada del Palazzo in salita, si rischia un frontale. Il problema, infatti, è che a causa del cavalletto non ci si può fermare sul lato destro della carreggiata ma si è costretti a spostarsi sulla corsia sinistra, proprio a ridosso della curva.

Un altro cavalletto che segnala una buca al centro della strada si trova da circa due mesi in via Monte Faito, vicino al parcheggio multipiano dell'ospedale civile. Sarà bene intervenire quanto prima anche lì per mettere in sicurezza l'area.