Cavalieri della Repubblica: anche il presidente Lilt Lombardo fra i premiati da Mattarella

Anche il professor Marco Lombardo, Presidente della Lilt – Lega Italiana Lotta contro i Tumori – Sezione di Pescara e Coordinatore della Lilt Abruzzo sarà fra le personalità che domani 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, sarà insignito del titolo di ‘Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana’.

La cerimonia si terrà a Pescara a Piazza Garibaldi dalle ore 10, dove il Prefetto Basilicata consegnerà l'onoreficenza al dottor Lombardo, che ha parlato di un riconoscimento inatteso ed ottenuto non solo per l'attività portata avanti come medico, ma anche per i volontariato e per questo intende condividerla con la famiglia, i medici, infermieri, professionisti e collaboratori oltre che con i pazienti che ha incrociato negli anni in ospedale.