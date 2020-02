Casting per il programma tv "Avanti un altro", Bonolis cerca concorrenti

Lunedì 10 febbraio la redazione del programma televisivo "Avanti un altro" sarà a Pescara per svolgere i casting alla ricerca di nuovi concorrenti.

Al gioco condotto da Paolo Bonolis, in onda nella fascia preserale su Canale 5, possono partecipare i maggiorenni.

Per presentare la propria candidatura si può utilizzare l'apposito form pubblicato sul sito http://www.sdl.it oppure tramite mail, allegando foto e dati anagrafici con la seguente dichiarazione: "Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 così come da informativa privacy presente sul sito http://www.sdl.it".

In alternativa, è possibile contattare direttamente la segreteria al numero 06-62286900. Per coloro che invece sono interessati soltanto ad assistere alle registrazioni delle puntate, si sta organizzando un pullman per giovedì 13 febbraio, con partenza dall'uscita autostradale Pescara Sud/Francavilla alle ore 7:30. Altri pick up sono previsti alle ore 8 circa a Montesilvano, alle 8:30 allo stadio Angelini di Chieti e a seguire a Scafa, per poi proseguire in direzione Roma con destinazione gli studi della Elios. Le prenotazioni si raccolgono al numero 339 2362965.