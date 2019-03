Un'antica mappa del XVI secolo ritrae un fantomatico Castello di Pescara

Nel palazzo museale Topkapi di Istanbul è conservato il Kitab-i Bahriye, il libro della marina che l'ammiraglio turco ottomano Piri Reis ha redatto nel 1525 per conto del sultano Solimano il Magnifico.

L'opera è considerata tra le migliori mappe nautiche realizzate in quel periodo.

Nel carteggio è raffigurata anche l'antica Pescara, denominata Aternum o Ostia Aterni.

Il grafico mostra una fortezza con dei muri di cinta e una scritta in arabo che descrive quel castello con il nome di "porta del mare". La scoperta di questo sensazionale documento è stata fatta da Alessio Consorte, videomaker, produttore e regista del film "Decumano Maximo". Dalle ricerche effettuate in Turchia dalla troupe cinematografica si sta risalendo all'esatta geolocalizzazione del corso fluviale che sfocia in Adriatico e dove nel XVI secolo sono proliferati i primi insediamenti abitativi in prossimità della foce. In epoca italico-romana l'alveo del fiume Aterno raggiungeva persino San Clemente a Casauria e alcuni storici sostengono arrivasse fino a Corfinio.

Resta il fatto che se venisse accertata la reale presenza di un castello sul mare laddove oggi sorge la moderna Pescara, le ipotesi legate alle diverse origini della città assumerebbero una credibilità diversa. Non resta che aspettare l'uscita del film di Consorte per conoscere la verità.

