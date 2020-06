A Pescara Colli i cassonetti dei rifiuti invadono la strada, i residenti: "Puzza insopportabile"

I residenti di via Colle Innamorati, all'altezza del civico 231, lamentano da tempo il problema del posizionamento dei cassonetti per i rifiuti organici e della differenziata.

Lungo la strada, priva di marciapiedi, i grossi contenitori per il conferimento della spazzatura sono stati allineati e appoggiati sul muro della chiesa centenaria intitolata a San Giovanni Battista, occupando anche le strisce pedonali.

Con le prime giornate di caldo, il cattivo odore penetra nelle abitazioni circostanti e nella stessa parrocchia.

«Un fetore insopportabile», lamenta un cittadino della zona, «oltre al fatto che messi in quel modo rappresentano un ostacolo sia per i pedoni che per gli automobilisti. Abbiamo più volte sollecitato Attiva per chiedere lo spostamento dei cassonetti, ma non abbiamo mai ricevuto alcuna risposta».

Proprio di fronte abita una signora ultranovantenne che, disgustata dall'olezzo nauseabondo, si è barricata da qualche giorno in casa con le finestre chiuse.