Spoltorese positivo al Covid 19, Di Lorito: "La situazione è sotto controllo"

Ne dà notizia il sindaco Luciano Di Lorito, rassicurando però la popolazione sulla modalità con cui si sta affrontando il caso. Intanto è aperto da oggi in città il Centro Operativo Comunale. Sarà in servizio tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 nel palazzo del Comune.

"I volontari - afferma Di Lorito - saranno a disposizione per le attività di spesa rivolta a persone anziane o affette da patologie croniche e disabili per beni di prima necessità: farmaci e alimenti. I servizi di consegna a domicilio sono rivolti esclusivamente a persone prive di una rete famigliare in grado di fornire supporto".