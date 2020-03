Tra i nuovi positivi al Coronavirus 2 sono di Penne, dal Comune: "Non uscite di casa"

Sono di Penne 2 dei 21 nuovi pazienti risultati positivi al Covid-19 (Coronavirus) questa mattina, mercoledì 11 marzo, dopo gli ultimi test eseguiti nella notte nel laboratorio regionale di riferimento.

Il Comune pennese ha ricevuto formale conferma da parte del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo.

Per questo motivo, dall'amministrazione comunale fanno sapere che si rende necessario rafforzare le limitazioni imposte dal decreto del Governo del 9 marzo e invita la popolazione a restare in casa. Medesimo invito a tutti è stato rivolto questa mattina anche dal governatore Marsilio.

Questo quanto fanno sapere dal Comune:

«Si invita, pertanto, a non uscire di casa, salvo casi eccezionali (lavoro, spesa e acquisto di farmaci). È attivo il Centro Operativo Comunale, in servizio dalle ore 8 alle ore 20, nella sede della Protezione Civile di via Guido Rossa, per l’assistenza alla popolazione. I volontari, coordinati dal vicesindaco Vincenzo Ferrante, saranno a disposizione per le attività di assistenza a domicilio (come spesa ad anziani e disabili, distribuzione di farmaci e informazioni generali). Il numero di telefono è il seguente: 348-39.73.986. Non si effettuano distribuzione di mascherine, guanti e altro genere. Si raccomanda di non recarsi al Coc di via Guido Rossa».