Secondo caso di coronavirus a Cepagatti, l'annuncio del sindaco

Secondo caso di coronavirus a Cepagatti, l'annuncio è stato dato oggi dal sindaco Gino Cantò. Si tratta di un 50enne che avrebbe contratto il Covid 19 fuori dall'Abruzzo a causa del suo lavoro di manutentore.

Da diversi giorni l'uomo si era messo in regime di autoisolamento domiciliare. Sia lui sia i propri famigliari non sono entrati in contatto con gli altri cittadini cepagattesi dall'inizio di marzo. Attualmente il 50enne è ricoverato all'ospedale civile 'Spirito Santo' di Pescara, mentre i suoi parenti, che sono risultati asintomaci, restano isolati nella loro abitazione.

Cinque giorni fa sempre il Comune aveva fatto sapere che un altro uomo (di cui non si conosce l'età) era risultato positivo al tampone. Con l'occasione, il sindaco Cantò ricorda che è opportuno non uscire di casa se non per esigenze urgenti e indispensabili, e comunque non più di una persona per nucleo famigliare.