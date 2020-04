Coronavirus, solo 7 nuovi casi accertati: il totale sale a 2930

Minimo storico di nuovi casi positivi in Abruzzo oggi, 30 aprile. Il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione ha infatti diffuso i dati relativi ai tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Sono sette i nuovi contagi, su 1035 tamponi analizzati con un tasso di positivi pari allo 0.67%. Ieri era stato del 2%.

306 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (43 in provincia dell'Aquila, 103 in provincia di Chieti, 121 in provincia di Pescara e 39 in provincia di Teramo), 16 (-3 rispetto a ieri) in terapia intensiva (3 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Pescara e 7 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1593 (-55 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (90 in provincia dell'Aquila, 491 in provincia di Chieti, 764 in provincia di Pescara e 248 in provincia di Teramo).

Sono cinque i decessi di pazienti la cui positività è stata accertata oggi. I nuovi guariti sono 63. Il totale dei tamponi analizzati in Abruzzo dall'inizio della pandemia è di 37996 test, di cui 32608 sono risultati negativi. La differenza è attribuibile ai diversi test eseguiti sullo stesso paziente ed ai tamponi in attesa di risultato.

A livello territoriale bdel totale dei casi positivi, 243 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 757 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 1292 alla Asl di Pescara e 638 alla Asl di Teramo. I 7 casi di oggi si riferiscono 0 alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 1 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 6 alla Asl di Pescara e 0 alla Asl di Teramo.