Coronavirus in Abruzzo, 25 i nuovi casi positivi accertati: il totale sale a 2899

Sale a 2899 il totale dei casi positivi al Coronavirus registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 25 nuovi casi positivi, con un tasso del 3% rispetto ai tamponi analizzati (823). Ieri il tasso era del 2,3%.

312 pazienti (-16 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (40 in provincia dell'Aquila, 101 in provincia di Chieti, 129 in provincia di Pescara e 42 in provincia di Teramo), 21 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva (6 in provincia dell'Aquila, 3 in provincia di Chieti, 5 in provincia di Pescara e 7 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1657 (-23 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (108 in provincia dell'Aquila, 497 in provincia di Chieti, 773 in provincia di Pescara e 279 in provincia di Teramo).

Sono purtroppo 11 le persone decedute la cui positività è stata accertata nelle ultime 24 ore, mentre sono 54 i nuovi guariti. Dall'inizio della pandemia in Abruzzo sono stati eseguiti 35356 test, di cui 30497 sono risultati negativi. La differenza è attribuibile ai diversi tamponi eseguiti sulla stessa persona ed ai tamponi in attesa di risultato.

A livello territoriale, del totale dei casi 244 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 751 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 1270 alla Asl di Pescara e 634 alla Asl di Teramo. I 25 casi di oggi si riferiscono 0 alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 22 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 3 alla Asl di Pescara e 0 alla Asl di Teramo.