Coronavirus, sono solo 15 i nuovi casi accertati: il totale sale a 2874

Sono 15 i nuovi casi di positività accertati in Abruzzo nelle ultime 24 ore per il Coronavirus. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione. Il tasso di tamponi positivi è del 2,3% rispetto al totale di quelli analizzati oggi, pari a 647 test. Ieri il tasso era stato del 2,2%.

328 pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (41 in provincia dell'Aquila, 101 in provincia di Chieti, 139 in provincia di Pescara e 47 in provincia di Teramo), 23 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva (7 in provincia dell'Aquila, 3 in provincia di Chieti, 7 in provincia di Pescara e 6 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1680 (-40 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (104 in provincia dell'Aquila, 482 in provincia di Chieti, 790 in provincia di Pescara e 304 in provincia di Teramo).

Sono quattro i nuovi deceduti, per un totale di 299 pazienti. Dall'inizio della pandemia sono stati eseguiti complessivamente 34176 test, di cui 29756 sono risultati negativi. La differenza è da attribuire ai tamponi eseguiti sullo stesso paziente ed ai tamponi in attesa di risultato.

Analizzando il dato a livello territoriale, del totale dei casi positivi 242 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 723 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 1274 alla Asl di Pescara e 635 alla Asl di Teramo. I 15 casi di oggi si riferiscono 0 alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 2 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 12 alla Asl di Pescara e 1 alla Asl di Teramo.